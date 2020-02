“Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y cuando da a luz robarnos a su bebé: Joaquin Phoenix

LOS ÁNGELES.-Joaquin Phoenix tiene al mundo a sus pies y desde el inicio de la temporada de premios, el histrión se llevó el Óscar a Mejor Actor debido a su caracterización como el "Joker", el villano de Batman.

El nacido en Puerto Rico dejó atrás a actores de la talla como Antonio Banderas ("Pain and glory"), Leonardo DiCarpio ("Once upon a time… in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage story") y Jonathan Pryce ("The two popes").

Phoenix poco a poco se ha hecho de un nombre en la meca del cine mundial con Hollywood en donde ha brillado en cintas como "Gladiador", "The Master", "Nunca estarás a salvo", entre otras más.

Ha sido nominado a tres Óscar por "Gladiador" y "The Master" ya ganó un Globo de Oro a mejor comedia musical con "Walk the Line" y ahora podrá presumir su estatuilla dorada en la pared de su hogar, donde seguro tiene los otros premios que ha conseguido por dicha cinta dirigida por Todd Phillips.

Pero fuera de esto, lo que más llamó la atención fue su discurso al recibir el prestigioso galardón.

Esto fue lo que dijo:

"Estoy muy agradecido en este instante, no creo estar por arriba de ninguno de mis compañeros nominados ni nadie en este cuarto, todos estamos pasando por la misma situación.

A mí me ha dado la vida la oportunidad de tener las oportunidades más extraordinarias. Debemos aprovechar para dar voz a quienes no pueden, quisiera hacer notar lo que estamos experimentando como colectividad. Pensamos que son muchas las causas pero para mí veo y pienso en que estamos viviendo inequidad de género, raza, etnias, como las minorías, necesitamos hacer justicias para ellos porque todos somos una nación, una especie, un género y nadie tiene derecho de utilizar su fuerza y su poder para oprimir a los otros.

Somos culpables de lo que estamos pasando, creemos que somos el centro del universo, nos estamos acabando nuestros bosques, pensamos que una vaca nos pertenece, nos sentimos con derecho a inseminarla y cuando da a luz a robarnos a su bebé y ponemos su leche en nuestro café, en nuestro cereal, no somos concientes de que el cambio personal implica sacrificar algo pero nos hace mejores seres humanos. Somos capaces de ser mejores, podemos crear, crear mecanismos de cambio para que mejoremos el medio ambiente.

He sido un activista toda la vida, pero también he sido egoísta, estoy muy agradecido de que ustedes me dieran una segunda oportunidad y permitirme ser mejor. Cuando nos apoyamos para ser mejores, esto es lo mejor que tiene la humanidad, apoyarse unos a otros. Cuando tenía 17 mi hermano me escribió una composición marcada por el amor y la compasión".

Previamente en los BAFTA, que organiza la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, se pronunció contra el racismo en la entrega de premios.