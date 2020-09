"Nos reíamos porque lloraba todo el tiempo"; Sergio Mayer siente culpa por la muerte de Xavier Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer Brentón no ha disimulado ni un poco su enorme pesar por la muerte de Xavier Ortiz, su ex compañero en Garibaldi, quien falleció a los 48 años a causa de un suicidio.

Agradezco infinitamente sus mensajes de condolencias y solidaridad por la partida de nuestro amado Xavier Ortiz.#QEPD��

Voy camino a Guadalajara para acompañar y apoyar a la familia en estos difíciles momentos; les haré saber de sus mensajes solidarios y bendiciones.Gracias. — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) September 8, 2020

Muchos atribuyen a que Xavier padecía una fuerte depresión a causa de la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Sin embargo ,en entrevista para el programa "Sale el Sol", Sergio reveló que su amigo tenía años lidiando con este transtorno mental que se agravó con sus problemas laborales con el paso del tiempo.

"Xavier ya llevaba varios años más que deprimido, preocupado por la situación económica. El 2020, que nos afectó muchísimo a todos, terminó por hacer implosión en su mente, porque ya llevaba varios años preocupado por el tema laboral y económico”, comentó.

Sergio dijo que Xavier era una persona sumamente sentimental, y admitió que él y sus compañeros no vieron las señales.

Siempre fue una persona muy emotiva, con los sentimientos a flor de piel. De hecho nos reímos de él porque lloraba por todo, era una persona con unos sentimientos impresionantes, muy emotivo ante todo, pero nunca pensamos que a ese nivel”, confesó.

Partiendo de esto último, Sergio se sinceró y dijo que no evita sentirse culpable por el suicidio de su amigo, pues considera que pudo haber hecho algo para ayudarlo.

“Te entra el sentimiento de culpa, de decir que se viniera a trabajar directamente conmigo, pude haber hecho, le pude haber hablado, por qué no me habló... No me imagino lo que ha de haber vivido en eses momento, lo que ha de haber pasado por su mente”.

Sergio pidió respeto a la familia de Xavier, especialmente a su hijo de 8 años, quienes atraviesan la dolorosa muerte del ex Garibaldi.

“Dejemos el morbo de lado, el por qué o cómo se dieron las cosas. Y pensemos en él como el gran ser humano que era y con una gran imagen que deja. Por respeto a su memoria y a su hijo, que no estaría padre que estuviera escuchando el cómo o por qué”.