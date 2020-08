"¿Nos peleamos frente a nuestra hija?": Alessandra Rosaldo

EU.- La familia Derbez no ha dejado de ser una de las preferidas para el público mexicano, en especial Alessandra Rosaldo y Eugneido Derbez han formado una familia muy sólida y actualmente padres de la hermosa Aitana, con quien han tenido que cuidarla mucho ante los conflictos familiares.

La cantante mexicana admitió que en ocasiones prefiere evadir las diferencias con su esposo para evitar discutir frente a su pequeña hija.

Para Alessandra considera importante que su hija no vuelva a vivir lo que ella vio en su familia, peleas de sus padres quienes no tenían buena comunicación y se les dificultaba resolver sus problemas.

Tengo esta tendencia de por no querer repetir la historia de mis papás, en la discusión me voy, huyo de la discusión, hago todo lo opuesto a mis papás y me voy”, confesó

la cantante.