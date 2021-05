Nos pasamos por los huev… lo políticamente correcto: Cuca

En el marco de su 30 aniversario, la banda mexicana La Cuca asegura que para ellos no existe lo políticamente correcto, no es algo que haya estado o esté actualmente en su panorama a la hora de hacer música.

"Cuca desde que comenzó es políticamente incorrecto y creo que es uno de los pilares fundamentales de Cuca es pasarnos por los huevos lo que sea políticamente correcto". Al respecto, Carlos Avilés opinó.

"De repente las tendencias no los pelan, las feminazis… las feministas perdón no nos pelan (risas)".

Después de estar encerrados por la pandemia, la banda ofrecerá un auto concierto el próximo 20 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a las 19:00 horas y allí cantarán sus temas más conocidos pero también algunos de la producción que preparan. Para quienes prefieran escucharlos desde casa, también podrán comprar boletos para el streaming.

Los creadores de temas como "Señorita cara de Pizza", "La pucha asesina", "Mi cadáver favorito" agregaron.

"Yo siento que se está usando un poco el presente para juzgar cosas del pasado, y yo siento que como que en cada época lo contestatario es algo específico para ese momento, a lo mejor cosas que eran políticamente incorrectas hace 30 años, ahorita ya no lo son y están más asimiladas, y del mismo modo creo que no es extraño partir del presente para juzgar cosas que se hicieron en el pasado, si lo llevamos al extremo, los mayas sacrificaban humanos, qué pedo con esos weyes, no puedes juzgar con la moral actual cosas que sucedieron antes, creo que las redes sociales permiten que en lugar de que haya intercambio de ideas se den especie de inquisiciones muy equivocadas, breves y momentáneas, las redes sociales tendrían que servir para construir y en muchos casos se emplean para destruir", comentó Alex Otaola.

En cuanto a sus producciones recientes, la banda ha lanzado dos piezas que integran su nuevo disco: "Lo muerto" y "¿Por qué no vas?".

Respecto a si sienten que ya no conectan con algunas canciones que han hecho en el pasado por su contenido o la manera de decir las cosas, José Fors expresó.

"Creo que no hemos madurado nada, en realidad tocamos las canciones que sabemos que la gente quiere oír por un lado, y por otro lado tocamos las canciones que queremos que la gente oiga, especialmente las nuevas".

También aseguran que no se arrepienten de nada de lo que han cantado.

"Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida y no creo que exista ningún mal en Cuca, como decía Alex, es carreta y la carreta es pareja para todos, creo que es algo muy mexicano con lo que nos identificamos todos, entre más cuates somos, más carreta echamos. Yo jamás me voy a echar para atrás de nada, aunque hubiera dicho yo que esto fue un error esto, en su momento estuvo bien y es parte de la historia de Cuca".