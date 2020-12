"Nos hizo falta tiempo": Cantantes y figuras de la cultura expresan su sentir ante fallecimiento de Manzanero

MÉXICO.- Tras darse a conocer el fallecimiento del maestro Armando Manzanero a la edad de 85 años, la madrugada de este lunes a causa de complicaciones de salud provocadas por coronavirus, varios han sido los famosos que por medio de diversas redes sociales han expresado su sentir y han hecho llegar palabras de ánimo a la familia del cantautor.

Uno de los primeros en expresarse fue el comentarista deportivo José Ramón Fernández, quien desde su perfil de twitter envío este mensaje: “Descanse en paz el gran Armando Manzanero. Exitoso compositor mexicano cuyos temas dieron la vuelta al mundo. Un abrazo a toda su familia y seres queridos”.

El cantante venezolano Ricardo Montaner recordó el tema "Te extraño", que hizo en colaboración con el autor yucateco. "Armando #ArmandoManzanero, con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón te despido... siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ".

Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra.

Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor. — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) December 28, 2020 Amado #ArmandoManzanero ,con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón ,te despido...siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ



Te Extraño Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (Audio) https://t.co/Mue2m3NiEq vía @YouTube — Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 28, 2020

La cantante Lisset con quien Armando Manzanero interpretó ‘Nada personal’, también compartió un mensaje en su perfil de Instagram: “Trasciende y deja una huella imborrable no solo en mí, en el mundo entero. La persona que fue clave en mi carrera y en mi vida, que vivimos tantas alegrías, anécdotas, giras, grabaciones, ahora te conviertes en mi ángel, en esa luz que iluminó desde el principio mi carrera y se quedará encendida para la eternidad. En mi corazón seguirás vivo. Te extrañaré siempre".

El intérprete mexicano Emmanuel también escribió en su perfil de Instagram el siguiente mensaje, seguido de un video con el maestro; Se nos fue nuestro gran @armandomanzaoficial. Una gloria de la música mexicana. Un compositor que tocaba el corazón de los demás entregando el suyo. Compañero de todos en el amor. Se aleja el cuerpo, se queda su esencia. Hasta luego admirado Maestro. Que se llene el cielo con su música".

El hijo de Julissa, Benny Ibarra, quien tuvo oportunidad de convivir con el maestro tabién escribió desde su perfil de Instagram, "#armandomanzanero Se le extrañará profundamente maestro, mentor y amigo", seguido de emojis de carita triste y un corazón rojo.

México reconoce su lamentable partida

Don Armando Manzanero fue uno de los grandes talentos mexicanos que trascndió fronteras, sus canciones han sido traducidas a varios idiomas e interpretados en voces como el también finado Elvis Presley. El ambito politico-cultural no queda excento de esta lamentable noticia, por lo que personajes del medio también declararon sus condolencias para la familia.

El escritor Fernando Schwartz también escribió al respecto: “QEPD, don Armando Manzanero enorme compositor. Una víctima más del Covid-19”.

“Lamento mucho la enorme pérdida del maestro Armando Manzanero. Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. México pierde a uno de sus más grandes genios compositores de la música. Descanse en paz”, expresó Simón Levy en su perfil de Twitter.

“Lamento el sensible fallecimiento de Armando Manzanero, mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dedicó unas palabras a Armando Manzanero durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional: “Es algo muy triste. Armando Manzanero es un gran compositor, de lo mejor del país. Es un hombre sensible, también en lo social”.

Apostamos a la esperanza en el porvenir. Conferencia matutina. https://t.co/PxNCjSRBtf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020

"No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar la boda de un político de un país centroamericano. El que se casaba era un expresidente y todo era lujo y exageración. Manzanero me dijo que lo hacía contra su voluntad, porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía ese presidente. Porque se hacía esa fiesta ostentosa", aseguró

“Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto”, publicó Alejandra Frausto, secretaria de cultura.