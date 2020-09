Nora Salinas cambia de look para “La Mexicana y El Güero”

HERMOSILLO, SONORA.- Nora Salina ha actuado en múltiples melodramas como “Fuego en la sangre” y “La Tempestad” donde luce su cabello largo, ya sea suelto o recogido. Pero para “La Mexicana y El Güero”, donde da vida a una mujer sobreviviente de cáncer, tuvo que hacer un cambio drástico en su look.



En entrevista telefónica con EL IMPARCIAL, la actriz que encarna al personaje de “Helena Peñaloza de Heredia” dijo que aceptó deshacerse de su larga cabellera para demostrar que está comprometida con el proyecto.



“Fue un cambio drástico, el personaje lo necesitaba y es una manera de decirle al público que estoy entregada a esto. Quiero hacerlo con muchísimo respeto y al nivel que se merece, y por supuesto, si ‘Helena’ es una mujer que sobrevivió al cáncer, me tenía que cortar el cabello, bajar de peso y salir con la cara lavada”, dijo Nora Salinas.



La actriz dijo que, por desgracia, esta enfermedad mortal es muy común, por lo que tiene personas cercanas que ha luchado contra la enfermedad



“Yo he tenido familiares pasando por esta situación y las entiendo perfectamente bien. Cuando te diagnostican, el esperar el resultado, o saber si tu tratamiento está funcionando o no, es una tortura que no se la desearía nunca a nadie”, contó.



Su personaje en la nueva telenovela que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, ya superó la lucha contra la enfermedad, pero ahora trata de reconectar de nuevo con su familia, además de ayudar económicamente tras las deudas del hospital.



“Ella dejó a su familia varios años por estar luchando contra la enfermedad y tener la oportunidad de vivir. Cuando ella regresa a su casa, ve a los adolescentes que alguna vez fueron sus niños, y obviamente siente culpa porque vuelve a una realidad diferente, perdió a su esposo, a sus hijos, y dinero. No le gusta que la traten como una mujer débil, ella ya venció a la enfermedad y quiere recuperar a su familia”, remató.



“La Mexicana y El Güero”, producida por Nicardo Díaz González, se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas (Sonora) en el canal Las Estrellas.