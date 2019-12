Nombra Peta a Joaquin Phoenix como 'Persona del Año'

ESTADOS UNIDOS.- Ha sido un grandioso año para Joaquin Phoenix, desde que Joker hiciera su primera aparición en festivales de cine en verano hasta su lanzamiento en cines en octubre, todo ha sido más que elogios para el trabajo del actor.

La película finalmente se convirtió en la película con clasificación R de mayor recaudación en la historia, superando ambas películas de Deadpool, y lanzando a Phoenix directamente en la carrera de Mejor Actor en los Premios de la Academia de este año.

Ahora, para agregar algo más a la lista, Phoenix está siendo reconocido como Persona del Año por PETA, o Gente para el Tratamiento Ético de los Animales.

Fue el lunes por la mañana que The Hollywood Reporter reveló que Phoenix había sido nombrado como la Persona del Año 2019 de PETA. Para aquellos que han seguido de cerca la carrera de Phoenix, este premio probablemente no sea una sorpresa. A menudo ha trabajado con la organización y ha sido vegano desde que tenía tres años.

Este año, Phoenix apareció en las vallas publicitarias de "We Are All Animals" de PETA en Times Square en Nueva York y en Sunset Boulevard en Los Ángeles, que promovieron una legislación que prohibiría viajar a los circos de animales salvajes. También dirigió un servicio conmemorativo en el Día Nacional de los Derechos de los Animales en marzo y el ejecutivo produjo un documental llamado The Animal People, sobre activistas de los derechos de los animales que luchan contra las industrias poderosas.

La asociación de Phoenix con PETA va más allá de las vallas publicitarias, ya que trabaja en campañas contra el cuero de perro, la pesca de pieles exóticas y la industria del pavo.

"Joaquín Phoenix nunca pierde la oportunidad de desviar la atención de sí mismo hacia la difícil situación de los animales y dar un gran ejemplo de caminar por el camino vegano", dijo el presidente de PETA, Ingrid Newkirk, en un comunicado.