Noelia presume su amor por un platillo típico mexicano

PUERTO RICO.- Noelia sorprendió al mostrar su amor por un platillo típico mexicano: el mole, la cantante hasta una dedicatoria le escribió.

“Al Mole hay que honrarlo”, inició la puertorriqueña, “cuando encuentras un Mole Rojo tan espectacularmente delicioso hay que respetarlo”, continuó.

La modelo mencionó frases “candentes” sobre el mole, incluso se atrevió a afirmar que estaba excitada mientras comía dicho platillo.

“Mole querido... hoy me hiciste sudar, me hiciste sonreír, me causaste éxtasis, no podía parar de tenerte en mi boca, te acaricié con mis labios con mi lengua, te fui llevando poco a poco hasta el fondo de mi, y si incorrecta puedo ser, casi me hiciste venir de una manera que ni con el sexo se puede sentir.”, describió.

Cientos de usuarios que la siguen en Instagram estuvieron de acuerdo en decir que el mole es la “comida de los dioses”.

“una de las mejores narraciones de la degustación del mole”, “Poeta y comensal de lujo honro tus palabras honro tu sentido del gusto”, escribieron algunos internautas.