Noelia invita a sus fanáticos a ver su contenido erótico en 'Only Fans'

MÉXICO.- La tarde del pasado martes Noelia recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que ya contaría con su propio usuario en ‘Only Fans’.

La famosa compartió la noticia junto a un erótico video en el que sale preparando una tina con espuma, pétalos de rosa y un par de velas, mientras luce un conjunto de lencería sin dejar mucho a la imaginación.

‘’Ya esta todo listo para que vengas a verme a Only Fans. PODRAS VER TODO, TODO. lo que no puedes ver aquí....Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MAS. Inscríbete Ahora!!’’, escribió la famosa en la descripción de la publicación.

De esta manera, la ex cantante, invita a sus seguidores y fanáticos a disfrutar de su contenido pornográfico.