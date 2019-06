Noelia invita a inscribirse a su página porno mostrando su trasero

Noelia todos los días regala sugerentes imágenes para que sus fans se deleiten con ella, pero cada vez que desea promocionar su página con contenido para adultos, ella lo hace con poca ropa o sin ella y en esta ocasión lo hizo, pero mostrando su trasero.



Así es, la cantante puertorriqueña ya hace tiempo que anunció su gusto por incursionar en el mundo del porno y por tal motivo armó una página donde sólo mayores de 18 años la pueden ver sin tapujos ni ropa, cosa que desde el inicio de este proyecto lo ha prometido, siempre y cuando tenga la disposición de pagar por ello.



"No te quedes fuera", es el mensaje que escribió a lado de su foto sugerente.



Pero eso no es todo y como buena empresaria sabe que tiene que vender bien el producto que ofrece así que cada semana mantiene a sus más de un millón de seguidores atentos para que se animen y entren. Y para que no le bajen su publicación ella se censura a pesar de no estar usando nada que tape sus pechos.