Noel Schajris con cargada agenda y más dueño que nunca de su arte

Nueva York.- El cantante argentino Noel Schajris recibirá el 2020 con una cargada agenda que incluye su debut en el mercado anglo y volver al cine en un momento en el que dice ser, "más que nunca", dueño de su arte tras fundar una compañía discográfica.

"En este recomenzar como artista y ser dueño de mi arte más que nunca, en todo sentido, es muy emotivo", dijo en una entrevista con Efe en Nueva York, donde promociona su nuevo tema "Lo mejor de mí" en cuyo vídeo participan su esposa, sus tres hijos, padres y suegros.

El cantautor, que está en medio de una gira, está por terminar un año que considera "de liberación" en el que dejó atrás "cosas que ya no funcionaban" para tomar el control de su carrera de dos décadas y continuar con otros proyectos, como grabar un disco en inglés y español con la cantante de música country Jennifer Nettles, que saldrá el próximo otoño.

"El 'crossover' hoy en día es como algo natural porque el español es tan fuerte, es tan natural hablar en inglés y en español en este país y en el mundo", comentó el artista que ha cantado junto a John Legend y el artista del R&B Brian Mcknight.

También ha sido un año en que "he salido de mi zona de confort para hacer mi productora, mi discográfica, encontrar los socios adecuados, mi equipo de trabajo", añadió.

Schajris afirmó que ha vivido "un renacimiento muy fuerte" que le ha llevado a formar una estructura para manejar su carrera y su compañía, que llamó "Dinamo Productions", y a encontrar el socio adecuado, Nando Luaces, y su compañía Altafonte, en Vigo (España), que se encargan de la distribución digital de su música, y que son "espectaculares".

"No es empezar de cero pero sí, empezando con el pie derecho una nueva estructura que es más independiente, más mía, con mucha más libertad creativa, mucho más control", indicó el artista que entre el 2000 y el 2008 integró el exitoso dueto Sin Bandera con el mexicano Leonel García.

Aunque los cantantes decidieron centrarse en sus carreras por separado, han vuelto a trabajar juntos y grabar un disco. Entre los planes para el 2020 también figura otro disco con García con diez temas inéditos, porque la idea es "seguir haciendo proyectos, seguir desarrollándonos".

El también pianista considera que como solistas no han podido alcanzar la dimensión que logró Sin Bandera. "Son muchas historias con el público, vivencias, y creo que como solistas estamos en el desarrollo de llegar a esa plenitud todavía", comenta.

La actuación ha vuelto a tocar a su puerta luego de haber debutado en 2018 en su país en el filme "Sólo el amor". "Me encantó la experiencia. Me enviaron un guion y espero que se pueda realizar en el 2020", indicó.

Como parte de los cambios que ha realizado, Schajris, un amante del jazz, del R&b y del Hip-Hop, que incluye en su música "sin dejar de ser romántico", se mudó hace año y medio a la ciudad de Los Ángeles (California, EU) luego de vivir 21 años en México, donde se dio a conocer.

Ahora, dice, forman parte de la "vigorosa y maravillosa comunidad latina" de ese país, que ha sido blanco de ataque de la Administración del presidente Donald Trump.

"Al odio se le combate con amor y unión, no contagiarnos de divisiones ilusorias porque es realmente ilusoria, lo físico no existe, no hay fronteras", dice.

Dice ser consciente que es "un desafío" hacer tantas cosas a la vez, pero "el universo se encarga de acomodarlo todo", e insiste en que está en un punto de "libertad creativa enorme, de hacerme cargo y adueñarme de mi vida y de mi arte como nunca".

El cantautor terminará el año con dos conciertos en Campeche, México, acompañado por la Orquesta Filarmónica de esa ciudad y el tenor de ese país Arturo Chacón.

"Será un desafío bien bonito y voy a festejar Navidad con toda esa energía", sostiene el intérprete de 45 años.