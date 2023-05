"Nodal, si no estás bailando con ella SALTEE": dice Wisin al sonorense luego que asistiera a su concierto

Tijuana, Baja California.- Christian Nodal recordó el bochornoso momento que vivió cuando acompañó a su pareja Cazzu al concierto de Wisin y Yandel.

"Me acuerdo que yo estaba, iba llegando del baño y estaba (imita beat de reguetón), no recuerdo qué canción era, y luego de la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia pero yo me movía poquito, y luego dice Wisin dice '¡aprieta, Nodal, aprieta!' y yo....", reveló con una sonrisa en el rostro.

Nodal, si no estás bailando con ella SALTEE ��— W (@wisin) May 14, 2023

Nodal recordó que mientras todo esto sucedía sonaba “Rakata” de fondo por lo que bromearon con la letra de la canción y la estrofa donde dice “Salte”.

Luego de viralizarse el video, Wisin dedicó un tweet al sonorense en donde decía:"Nodal, si no estás bailando con ella SALTEE".