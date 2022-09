Nodal se disculpa con Belinda y sus fans

MÉXICO.- En un video grabado hace unos cuantos días atrás, se le vio al cantante sonorense, Christian Nodal, mientras se encontraba divirtiéndose al lado de varios de sus amigos. De repente, un sujeto se acerca a él cantando y le ofrece el micrófono para que también cante.

Mientras el sonorense cantaba, el individuo dedicó a Belinda un mensaje, a modo de ofensa: "Chin*a tu madre Belinda", gritó el individuo a la cámara. Lo que sorprendió más a los fans fue que, en lugar de defender a su exprometida, solo sonrió y chocó el puño con el sujeto.



Ahora, el hombre que ofendió a la intérprete de "Sapito", ha salido a dar la cara y mediante una breve grabación que publicó en sus redes, se disculpó con Beli aunque también justició sus palabras:

Le pido una disculpa para Belinda y para todos sus fans porque sí estuvo mal, pero fue [en la] peda y no hay rencor, ya pasó todo"

Te puede interesar: Fanático canta junto a Christian Nodal e insulta a Belinda, ¿cómo reaccionó el cantante?

Destacó que no tiene conflicto con su ex

Asimismo, destacó que no tiene ningún problema con la también actriz y Nodal se defendió de quienes lo acusaron de ardido por no haber apoyado a su expareja:

Yo no le tengo ningún coraje a Belinda, entre ellos ya no hay nada, y como yo lo dije en la bohemia pues no cuenta. Christian no dijo nada porque ya no hay nada, yo lo conozco bien, él es un buen muchacho"



Entre otras cosas, pidió perdón a todas las mujeres y a quienes se hayan sentido ofendidos con sus palabras, y se dijo incapaz de ofender a nadie.

Sin embargo, sus disculpas no fueron vistas con muy buenos ojos por los usuarios de las redes sociales, quienes aseguraron que se vio completamente forzado además de que no hay ninguna justificación para ofender a alguien que simplemente no conoce.