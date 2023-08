Nodal se burla de Yaritzha y su esencia con sutil video

CIUDAD DE MÉXICO.- Yahritza y su Esencia continúan compartiendo sus logros y colaboraciones musicales en plataformas digitales, mientras los usuarios en línea insisten en su cancelación y sugieren a artistas como Grupo Frontera y Banda MS que eviten promocionar la colaboración que grabaron con ellos.

Afirmaciones anteriores en una entrevista, en la que expresaron su preferencia por la comida de Washington sobre la mexicana y su desinterés por vivir en la Ciudad de México, han generado rechazo hacia los tres hermanos que se dedican a la música regional mexicana.





"No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, se le oye decir a Armando, el mayor de los tres; mientras que Jairo lo secunda: "Yo soy muy delicado y casi solo como chicken (pollo), puras alas que no tengan chile; no me gusta nada de eso", agregó.

Aunque ofrecieron disculpas por sus declaraciones, las redes sociales no han perdonado a Yahritza y su Esencia, lo que ha afectado el progreso de su carrera. A pesar de la ausencia previa en su agenda, el Festival Arre, programado para el 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora figura en su página oficial a pesar de las peticiones masivas del público para que no participen en el evento junto a figuras reconocidas como Peso Pluma y Natanael Cano.



Christian Nodal se burla de Yahritza y su Esencia



Mientras Banda MS y Grupo Frontera promocionan su colaboración con Yahritza y su Esencia con temas como "Sólo que lo dudes" y "Frágil", los usuarios en línea exigen que estas agrupaciones dejen de colaborar con ellos, argumentando que podrían enfrentar un rechazo similar. El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha ridiculizado a Yahritza y su Esencia en medio de su gira fuera de México.

Nodal, que se encuentra de gira en países como Chile, Perú y Panamá, compartió en sus historias la agradable experiencia que está viviendo, resaltando la deliciosa comida y la hospitalidad de la gente. Aunque no mencionó directamente a Yahritza y su Esencia, se burló de los comentarios previos de uno de sus miembros sobre la comida mexicana.



Ando muy feliz, la verdad que esta venida a Chile y Lima Perú me dejó recuerdos muy bonitos, la pasamos precioso el fin de semana; andaba un poquito agüitado porque no pudimos llegar a México, tengo unas cosas pendientes para allá y no pude llegar ayer porque hubo una tormenta eléctrica, pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo; aunque a mí sólo me gusta el chicken de Washington”, expresó entre carcajadas.

Nodal se burla de Yahritza y su esencia… pic.twitter.com/EMHS5mxJhe— Lo + viral (@VideosVirales69) August 14, 2023



En cuestión de días, Christian Nodal se convertirá en padre junto a su pareja, la rapera argentina Cazzu. Aunque su relación sorprendió al público tras la ruptura del cantante de 23 años con la también cantante Belinda, la pareja lleva poco más de un año de romance.