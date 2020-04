Nodal pide disculpas a grupo Firme de Tijuana

El cantante Christian ofrecio disculpas a Eduin Caz, vocalista del grupo Firme tras comentar que no le gustaría hacer un dueto con él, porque no le gustaba su música.

Es de valientes reconocer que se hizo mal, y así fue su caso, luego de que hoy martes se despertara con muchos comentarios de odio por su actitud.

“Me desperté con un montón de comentarios negativos y sinceramente eso no me gusta, por algo que dije a manera muy personal que no me gustaba la música de, soy muy crudo, guey para hablar”, recalcó Nodal.

El cantautor sonorense respondió a un fan que no haría dueto con Caz, y de ahí se armó la revolución, hasta llegar a oídos del otro.

“Sí me dolió plebes, si me gusta como canta, pero bueno vale v...”, fue la respuesta de Eduin Caz a sus seguidores y hasta borró una foto que tenía con su colega.

“Ya entendí qué hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas y nada, nunca fue mi intención ofenderlos, no se trata ni de niveles, ni de fama, ni de hacer sentir chiquito a otro artista ni que yo me crea el más grande del mundo, simplemente hablé de mis gustos personales.

El intérprete de “Te fallé”, le llamó a Caz y también ofreció disculpas a los seguidores de grupo Firme.