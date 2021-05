Noah Centineo no será “He-Man” en la próxima película de Masters of the Universe

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que se rumorara que Noah Centineo sería el protagonista de “He-Man”, se confirmó que el actor, de 24 años de edad, ya no está considerado para el filme, publicó Collider.

A pesar del duro entrenamiento al que se ha sometido la estrella de “La Cita Perfecta”, ya no interpretará a “Prince Adam”, mejor conocido como “He-Man”, en la nueva película de Masters of the Universe, de Sony y Mattel Films.

En junio de 2019, Centineo reveló en Entertainment Tonight , que se estaba preparando rigurosamente para ponerse las botas del superhéroe de la década de 1980 y estaba muy emocionado por ello.

“Quiero decir, no me parezco a He-Man, y necesito parecerme a He-Man, así que es una locura. Estamos trabajando mucho, y es todos los días y es muy divertido y me gusta el régimen, así que es bueno para mí. La persona que me está entrenando es increíble, y estamos en una dieta y un régimen, y es estricto”, declaró en ese momento.



¿Quién es He-Man?

De acuerdo a lo publicado por Internet, He-Man lucha con sus aliados “Man-at-Arms”, “Teela” y “Orko” contra su archienemigo “Skeletor” y sus subordinados como “Beast” “Man” y “Trap Jaw”, sobre el Castillo Grayskull, de Eternia.

En la mayoría de las variaciones, es el alter ego del Príncipe Adam de la Casa de Randor. “He-Man”, sus amigos y su hermana “She-Ra”, quien vive en otro planeta, tratan de defender el reino de Eternia.

Cuenta con una fuerza sobrehumana que deriva de los poderes mágicos en el Castillo Grayskull y cada vez que el “príncipe Adam” tiene la “espada del poder” en alto y proclama: “¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!”, está dotado con poderes secretos y se transforma en He-Man, “el hombre más poderoso del Universo”.



Más de la película

Los directores de la nueva película son Aaron y Adam Nee, quienes han colaborado en el guión con los guionistas Matt Holloway y Art Marcum de Iron Man.

La franquicia se filmó previamente con la película de acción en vivo “Masters of the Universe”, de 1987, en la que Dolph Lundgren interpretó a “He-Man para Skeletor”, de Frank Langella.

La línea de juguetes fue lanzada de 1981 a 1988, dejando una pausa que para los coleccionistas, quienes pidieron una segunda edición lanzando nuevamente en 2002 y otra en 2020, aprovechando que Mattel lanzó su popular línea “Masters of the Universe Origins”, actualizando los personajes originales con un empaque retro.