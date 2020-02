''No vuelvas a Chile'';chilenos se rehúsan a perdonar a Adam Levine

CHILE.- Maroon 5 se presentó en Chile hace un par de días en lo que fue el gran evento de Viña del Mar. Sin emabrgo, todo se saldría de control luego de que el cantante hiciera evidente cierta actitud.

La falta de ánimo, los problemas con el sonido y la actitud soberbia que expresaba Adam Levine fue lo que hizo molestar a todos los presentes, tanto que incluso la prensa criticó el show.

Debido a esto fue que el cantante decidió acudir a su cuenta de Instagram para pedir disculpas e incluso dar una explicación de lo sucedido; su versión de los hechos.

"Quiero explicarme, porque creo que se lo merecen. Estando en una banda que hace muchos shows, siempre espero dar lo mejor de mí, junto a la banda, para ustedes. Cantando a veces soy muy serio y siendo sincero hubo cosas que me incomodaron anoche. Dejé que me dominaran e influyeron en mi comportamiento en el escenario. Fui poco profesional y me disculpo por eso", señaló.

Pero esto no sería suficiente para calmar la furia de los chilenos, pues pese a su disculpa, publicaciones de Levine estuvieron plagadas por comentarios en los que señalaban la molestia de quienes fueron testigo de su actitud.

‘‘No regreses a Chile’’, ‘‘Cancelados en Chile’’, ‘‘No vuelvas a Chile, no somos para personas que piensan que son semi-dioses, eres poco humilde y creído’’, ‘‘Horrible show, nada de voz, nada de carisma, ¡Nada!’’, se leía en los textos.