No voy a pedirle a nadie que me crea: La adaptación cinematográfica de la novela de Juan Pablo Villalobos

MÉXICO.- "No le pediré a nadie que me crea" es una película basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos y ya está disponible en Netflix. Dirigida por Fernando Frías de la Parra, conocido por "Ya no estoy aquí", la película abarca diversos géneros, desde la comedia hasta el relato criminal, fusionando drama romántico con un crecimiento narrativo marcado por el humor y el absurdo.

¿De que trata?

La trama sigue a Juan Pablo, un joven mexicano que, antes de mudarse a Barcelona con su novia Valentina, se ve envuelto en un lío con narcotraficantes debido al hallazgo inesperado de un manuscrito. Dirigido por el mafioso conocido como el Licenciado, interpretado por Alexis Ayala, Juan Pablo se ve obligado a seguir órdenes. El elenco incluye a Darío Yazbek Bernal, Natalia Solián, Anna Castillo, Juan Minujín, y otros.

La película destaca por su enfoque en la narrativa absurda y el humor, ofreciendo una experiencia única que contrasta con la violencia y el realismo de otras producciones latinoamericanas. Abordando temas como la inmigración y la identidad, la trama se desarrolla a través de personajes diversos y pintorescos, creando un viaje a través del absurdo con situaciones extremas.

 

¿Qué opinan los críticos sobre la película?

En su reseña el canal de YouTube Frikeame Cine destaca la trama que sigue a Juan Pablo, interpretado por Darío Yazbek, quien, a pesar de ganar una beca para estudiar en Barcelona, se ve involucrado en una red criminal. Aunque al principio la película puede resultar desafiante, logra atrapar al espectador después de unos 20 minutos. La historia se vuelve amarga al mostrar la incapacidad de Juan Pablo para lidiar con los problemas derivados de su conexión con criminales, afectando incluso su relación de pareja. Se elogia el sorprendente final y la actuación de los actores, especialmente de Darío Yazbek, otorgando a la película una calificación de seis y recomendándola como una interesante tragicomedia que deja una impresión duradera.

 

También podría interesarte: Cinco joyas cinematográficas mexicanas del 2023

¿Quién es Juan Pablo Villalobos?

Juan Pablo Villalobos es un escritor mexicano nacido en Guadalajara en 1973. Se formó en Administración y Mercadotecnia, así como en Lengua y Literatura Hispánicas. Es conocido por su estilo literario humorístico. Ha escrito novelas como "Fiesta en la madriguera", "Si viviéramos en un lugar normal", "Te vendo un perro" y "No voy a pedirle a nadie que me crea", ganadora del Premio Herralde de Novela en 2016. Villalobos ha vivido en Brasil y actualmente reside en Barcelona. Además de escritor, ha traducido obras y colaborado en medios literarios. En 2018 publicó "Yo tuve un sueño", un libro de cuentos sobre la migración de niños centroamericanos a Estados Unidos.