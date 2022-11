"No vale la pena": Eugenio Derbez responde a comentarios de Guillermo del Toro

HERMOSILLO, Sonora.- Anteriormente se dio a conocer unos testimonios que dio Guillermo del Toro después de que se enteró de que el presupuesto había obligado a cancelar la próxima entrega de los premios Ariel.

En los cuales menciono los nombres de Omar Chaparro y Eugenio Derbez:

"Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla. Los bots solo reproducen esa protesta vacía de: 'todo el cine mexicano es de Omar Chaparro y Eugenio Derbez', etc. o pretenden que sea todo un ataque político. Pero el camino que se cierre a las nuevas generaciones se queda cerrado", fue el mensaje que dejó el director y productor en redes sociales.

Por ello, fue tomado como una crítica hacia los actores Chaparro y Derbez por lo que este último respondió a las palabras de Guillermo del Toro.

"Tengo una muy buena amistad con Del Toro, lo que él está diciendo de alguna manera es que nos dejen en paz a Omar y a mí, hay otros cineastas que no solo es Derbez y Chaparro", dio a conocer a través del programa 'Despierta América'.

Y añadió, "Conociéndolo, no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie, no vale la pena engancharse".

Dejando en claro que no habia ninguna rivalidad entre ambos y poniendo fin a la polemica que los envuelve.

