''No teníamos una relación física'', asegura Mariah Carey sobre su ex prometido James Packer

ESTADOS UNIDOS.- Mariah Carey sigue dando de qué hablar debido al lanzamiento de sus memorias, “The Meaning of Mariah". En esta ocasión se trata de su ex prometido James Packer, pues no aparece en el libro.

El hecho de que no aparezca en sus memorias resultó ser de mucha curiosidad, por lo que recientemente se le preguntó sobre ello durante una entrevista con el diario ’The Guardian’.

“Si lo que importaba era una relación, está en el libro. Si no, no ocurrió ", dijo Mariah a The Guardian para después agregar: ”No teníamos una relación física, para ser honesta contigo".

Mariah y James tuvieron una relación por primera vez en 2015 y se comprometieron 9 meses después. Se separaron en 2016.