“No teníamos que espera a nadie”; Dice Maite Perroni tras ausencia de Dulce María en reencuentro de RBD

CIUDAD DE MÉXICO.- En más de una ocasión, Dulce María ha explicado a sus fans el motivo por el que no participó en el tributo a RBD, "Ser o Parecer", que se llevó a cabo el 26 de diciembre.

Según la actriz, su avanzado estado de embarazo, y la pandemia del COVID-19, la llevaron a rechazar el proyecto, una decisión que fue difícil y le dolió, porque en cualquier otro momento habría podido formar parte del evento.

“Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, agregó.

Además, la protagonista de "Falsa Identidad" explicó que el reencuentro, debía celebrarse como muy tarde en marzo. Su bebé nacería entre diciembre y enero, y le era imposible saber si después del parto se encontraría con fuerzas para actuar, por lo que asumió que no podía comprometerse.

La gran mayoría de seguidores de RBD comprendieron las razones de Dulce María, y nadie le recriminó su ausencia en el concierto. Por eso, esta semana, resultaron sorprendentes unas polémicas declaraciones de Maite Perroni, quien se pronunció sobre la ausencia de su compañera en el tributo a la banda.

En entrevista con la edición mexicana de Rolling Stones, la protagonista de Oscuro Deseo defendió que la fecha que eligieron para realizar el evento, 26 de diciembre, era la más indicada, porque no era necesario “esperar a nadie”.

De acuerdo a Perroni, Poncho Herrera y Dulce María no rechazaron el proyecto por un problema de fechas, sino que simplemente no querían subirse al escenario.

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, agregó.

Lo que más llamó la atención es que Perroni aseguró que la ausencia de Dulce María no tuvo nada que ver con su embarazo.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, apuntó.