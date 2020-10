No tengo miedo, tengo respeto por México y la muerte: Malikian

"México es único", expresa con amor el violinista libanés Ara Malikian, quien por el respeto que le tiene a las tradiciones mexicanas, celebrará el Día de Muertos con un concierto en un panteón de Michoacán.

"No tengo miedo, tengo mucho respeto porque lo creo también, creo en toda esta celebración y creo que el proyecto está hecho con tanto respeto, amor, creencia, que no hay lugar para el susto, sólo para la belleza, es una celebración muy hermosa, y yo creo que cuando uno quiere honrar la vida la mejor manera de hacerlo es honrar a la muerte y la idea es maravillosa", comenta.

El músico apunta que no ha visto ninguna celebración por los muertos en el mundo parecida a la de México y eso lo llena de mucha inspiración, es por eso que, como ofrenda, compuso una nana (canción de cuna) para acompañar el camino de las personas que murieron en soledad durante la pandemia.

"Le llamé 'La nana arrugada', pensando en todas las personas vulnerables y ancianas que han sido infectadas y aisladas, muchos de ellos han tenido que despedirse solos, con su susto y su miedo, sin un familiar o amigo, quizá esta nana los puede acompañar en estos momentos tan duros".

El evento, que se realizará en el panteón Arocutín, en Erongaricuaro, Ribera del Lago de Pátzcuaro con la colaboración de la Ancestral Cultura Purépecha y del Gobierno del Estado de Michoacán, se transmitirá de manera gratuita en su cuenta de Facebook y YouTube a las 00:00 horas del domingo 1 de noviembre.

"Había mucha voluntad, contaremos con el cineasta mexicano y gran maestro, Gabriel Beristain, él va a filmar y transmitir el concierto. Somos muy afortunados de contar con personas que creen en este proyecto y en poder compartir la belleza de esta tradición con el mundo entero, desde el corazón de Michoacán van a decorar el cementerio y el pueblo de una manera tradicional", ahondó Malikian.

Además de su Nana, el músico adelantó que también interpretará temas clásicos mexicanos y un Réquiem de Mozart.

"Saber que México me acepta y me deja hacer esta celebración es un honor, realmente estoy muy agradecido de estar aquí, al llegar he sentido muchas emociones y creo que van a crecer durante el concierto", expresó.