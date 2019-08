¡No te pierdas lo que está sucediendo en los MTV Video Music Awards!

NEW JERSEY.- Los MTV Video Music Awards se realizan en New Jersey donde se reunieron los mejores artistas de la música como Taylor Swift, Camila Cabello y Miley Cyrus.

Taylor Swift abrió los premios con el tema de 'You Need To Calm Down' para después cerrar con su más reciente lanzamiento 'Lover'.

La primera en llevarse un premio fue Cardi B, posicionándose como la ganadora en la categoría de mejor video de hip-hop.

Shawn Mendes hizo vibrar al público presente con su voz. Cabe señalar que dio mucho de que hablar en redes sociales pues no pasó la alfombra roja con Camila Cabello.

Resalía se lleva el segundo premio de la noche en la categoría de mejor artista latino, el cual agradeció a lado de J. Balvin.

Lizzo presentó con su ya muy famoso tema 'Truth Hurts'.

Los Jonas Brothers no pudieron asistir, sin embargo presentaron su tema 'Sucker' desde Asbury Park, realizando un mini concierto en la playa junto a muchos de sus seguidores.

Mejor video 'For Good' se lo lleva Taylor Swift por 'You Need To Calm Down'.

Con un popurri de sus más premiados temas se presentó Missy Eliot en el escenario de los Video Music Awards.