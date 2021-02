“No soy una rubia tonta, sólo soy muy buena fingiendo serlo”: Paris Hilton

CIUDAD DE MÉXICO.- Cansada de que piensen que “no sirve para nada”, la empresaria y actriz Paris Hilton dejó en claro para una entrevista para Silvia Frau, que no es una rubia tonta, sino todo lo contrario, es bastante inteligente y emprendedora.

Al mismo tiempo que Paris modelaba con su hermana Nicky para la revista L'Officiel, la prometida de Carter Reum dijo que está consciente que desde que hace 20 años que cobró fama, ha tenido una imagen de rubia tonta y que ha tenido todo fácil en la vida, pero no es así.

Hay muchas ideas preconcebidas; Al venir de una familia con un apellido importante, creo que mucha gente piensa que lo doy por sentado o que soy un mimado, que siempre he tenido la comida preparada y no he trabajado ni un solo día de mi vida, pero es una opinión tan lejos de la realidad…”, externó.

La estrella de “The House of Wax” sabe que haber protagonizado el reality show “The Simple Life”, las personas creen que realmente su vida es así, pero no lo es, ya que ahí estaba interpretando un papel.

“He trabajado muy duro y nunca me he comportado pensando que soy diferente a los demás. Habiéndome visto en The Simple Life, asumen que soy así en la vida real, pero era un papel. Soy lista. No soy una rubia estúpida, solo soy muy buena fingiendo serlo”, apuntó.



Nuevos proyectos

Se reconoce que Paris siempre ha estado inmiscuida en los negocios, ya que lo trae en la sangre y desde que cobró fama por su famoso video sexual, Paris ha trabajado como actriz, cantante, disc jockey (DJ) y empresaria.

Ha sacado su línea de perfumes y ropa, y reveló a la entrevistadora que además está pro sacar un nuevo libro y un programa de televisión en Netflix.

"Estoy escribiendo un libro nuevo y tengo un programa de televisión en Netflix. Y mi nueva compañía de belleza está desarrollando una línea de maquillaje. También estoy trabajando en la nueva colección de ropa y lencería. Estoy muy ocupada. También iré a Washington este año para apoyar la causa de Breaking Code Silence”, destacó.

Por si fuera poco, la socialité destacó que está trabajando en el lanzamiento de su perfume número 29 en el mercado, lo que la tiene muy contenta.

Sin duda alguna Paris está más feliz que nunca, ya que hace pocos días el empresario Carter Reum le entregó el anillo de compromiso después de celebrar el cumpleaños 40 de Carter, en una isla privada.

En varias entrevistas Paris ha dicho que Carter es el amor de su vida y aunque no han revelado la fecha del matrimonio, sí aseguró que es el hombre con quien desea formar una familia, pero eso será después del matrimonio.