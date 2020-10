“¡No soy una robamaridos!”; dice Wanders Lover

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Yered Licona, mejor cnocida como “La Wanders Lover” se convirtió en madre, muchos fans se han preguntado quién es el padre de su pequeña hija Majo.

Los rumores apuntan a que podría ser el comediante JJ (Juan José Mendoza), quien de hecho era casado, por lo que la actriz ha sido señalada como una “robamaridos” y muchos más comentarios ofensivos hacia su persona.

En una entrevista a TV Notas, decidió romper el silencio sobre el bullying cibernético que ha recibido en relación al padre de su hija.

“El bullying inició desde que nació Majo; desde que la mostré públicamente en mis redes, empezaron con que se parecía a JJ”, dijo.

Aseguró que nunca ha contestado ninguno de los mensajes que le han llegado, aunque quien sí lo hace es el JJ, quien ya ha bromeado sobre el tema.

“De repente les pone: ‘Sí, yo soy el papá’, pero porque tiene un gran sentido del humor y para no perder el tiempo peleando con esa gente que no vale la pena”, explicó.

Y aunque lleva una buena relación con Karla, esposa de JJ, la situación ha llegado a incomodarla también.

“Al principio mi comadre y yo nos reíamos mucho porque le mandaba fotos de los comentarios que me hacían. Pensamos que ya iba a quedar así, pero no, ya pasó un año y siguen con lo mismo, y la verdad ya es molesto. La gente es mala y algunos escriben que yo defraudé a mi comadre, que me metí con su esposo, que soy una robamaridos, y no se vale”.

Pese a todo, Wanders está firme con no revelar el nombre del padre de Majo, pues no vale la pena darle fama a alguien que no se ha interesado por su hija.

“No me importa qué tanto me moleste la gente, no voy a revelar el nombre del papá de Majo, y menos ya un año después; si no se apareció entonces, ahora ya no tiene caso, para mí ya está muerto”, remató.