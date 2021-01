"No soy un asesino": Poncho de Nigris tras ser acusado de contagiar a empleado de Covid-19 que murió

MONTERREY.- Poncho De Nigris se contagió de Covid-19 en diciembre, y duró varios días luchando contra la enfermedad, la cual dijó es muy fuerte.

En el programa De Primera Mano reveló que un empleado de él también contrajo la enfermedad, y que lamentablemente falleció, y desde entonces lo han acusado de asesino.

"No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos si estábamos contagiados o si él trajo el virus en la casa. Yo creo que se contagió antes, porque él presentó síntomas antes que yo", comentó.

De Nigris dijo que se puso en contacto con la familia del hombre, que se dedicaba a la carpintería, e indicó que los apoyará en lo que pueda.

"Sí está bien fuerte la enfermedad, nosotros llegamos a pensar que era como una gripita o influenza, a mí me quería matar, agarra parejo. La mamá de esta persona está destruida, destrozada, porque en tres semanas murió", afirmó.

Cuando estaba luchando contra el coronavirus, contó que tuvo síntomas fuertes.

"Este es un virus muy cabrón, primero te dan estornudos, mucho moco, te empieza a picar la garganta; tiene los síntomas perfectos para que contagies, nadie sabe hasta que te da, es como te das cuenta que está hecho para erradicar una parte de la raza humana", expresó el también conductor de 44 años.

En su cuenta de Instagram, Poncho detalló que entre los síntomas tuvo fue la pérdida del olfato, el dolor de huesos y la congestión nasal.