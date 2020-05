"No soy tu bote de basura": La Guzmán responde a su hija Frida

“Eso no significa que yo sea su bote de basura” dijo Alejandra Guzmán, refiriéndose a su hija Frida Sofía y todo el calvario que están viviendo con dimes y diretes entre ellas.

En un video de poco más de cinco minutos, la cantante compartió en su Instagram su sentir, de lo que una vez más considera su verdad, ante las palabras de su retoño.

Visiblemente angustiada y con un rostro relajado por el paro de trabajo, la intérprete de “Mala hierba” recalcó que Frida no le permite acercarse, ni le responde las llamadas por tenerla bloqueada.

“Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos, ella insiste en que tiene un video, el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos tan algo tan bajo de lo que se me acusa, que es totalmente falso”, recalcó

Ese video del que habla es supuestamente un amorío del que se dice tuvo con un novio de Frida, entre otras cosas.

“Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, por mí, por mis fans que me aman, y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí.

“Por favor también, Déjenme pasar tranquila mi cuarentena, dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y poder llegar a hablar siquiera”, suplicó.

La hija de Silvia Pinal comentó que, si Frida no quiere hablar, si tiene un corazón lleno de resentimiento y odio hacia ella, necesita una terapia.

Compartió que su única hija nunca ha estado con ella en ninguna de las operaciones, que ella misma ha tenido que tomar terapias para afrontar sus demonios y aprender a sanar.

“He aprendido a vivir sola, a vivir con este dolor tan grande, porque es mi hija, porque la amo, porque quiero ver feliz, porque le he dado todo”, sostuvo.

Reconoció que no le hizo partícipe de sus acciones como el casarse o aparecer en la revista Play Boy, tal y como ella lo hiciera al tomar decisiones desde los 17 años.

“Yo también le reclamé a mi madre su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para sacarlos adelante, de todas formas, nunca le negué el ver a su padre.

“Siempre tuvo la puerta abierta, y eso fue importante, ya si ellos pudieran convivir o seguir con una relación, yo al final he tratado por muchos medios de ayudar y ayudarme.

“Es muy doloroso ver a un hijo con tanto sufrimiento, entonces la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar y tener tu corazoncito abierto, eso es lo que le pido a Dios”, finalizó.