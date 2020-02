“No soy perfecta”: Yanet García enseña las estrías en sus glúteos

LOS ÁNGELES.-Yanet García se sinceró con sus miles de seguidores y aceptó que no es perfecta.

“Hoy quiero decirte que no soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado”, escribió en un post en Instagram.

Agregó:

Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré. Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías”, indicó.

De esta manera “La Chica del Clima” se ganó aún más el cariño de sus seguidores, quienes les dejaron muchos mensajes de apoyo.

Consejos de Yanet García para un cuerpo saludable:

¡Tómate un break!

“No olvides descansar, dormir bien para que tengas mucha energía al día siguiente”. Lo ideal es dormir entre 7 a 9 horas al día, pero cada cuerpo y mente es diferente, así que es súper importante que escuches lo que tu organismo está pidiendo.

Cuidado con lo que comes

Cuida tu alimentación. “Es súper importante, ya que tu alimentación depende mucho de tu felicidad, de tu estado de ánimo, así que llevar una vida saludables es muy recomendable”. Sin mencionar que TODO depende de lo que le metes a tu cuerpo. Por algo dicen que “eres lo que comes.”

Hidrátate bien

Toma mucha agua. “Es importante hidratarte para que tu cerebro se oxigene y pienses mejor en tu día a día.” Se recomienda tomar 2 litros de agua al día, pero esta cantidad depende enteramente de tu peso y género, así que ¡aguas!

¡No te maquilles!

“Trata de ir al gym sin maquillaje para que tu piel respire. Solamente hazlo en ocasiones especiales. Si bien es cierto que Yanet se ve increíble cuando se maquilla, “La chica del clima” también sabe cuándo hay que ponerle un alto, especialmente porque el rostro necesita respirar de vez en cuando.