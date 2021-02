“No soy menos hombre que Juan Osorio o Mane de la Parra”; Mauricio Mejía explota en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Mauricio Mejía se encuentra inmiscuido en tremenda polémica luego de realizar una dinámica con sus seguidores en Instagram donde fue cuestionado sobre si alguna vez salió con algún productor de telenovelas y él respondió que lo hizo con un ex novio de Niurka, a lo que todos aludieron que se refería a Juan Osorio.

Ante la controversia, el productor realizó días después un video en la plataforma TikTok para contestar de una forma cómica a estos señalamientos, motivo por el que ahora Mejía asegura que Osorio ofendió a diversos integrantes de la comunidad LGBT+ por mostrarse como un hombre amanerado.

A través de sus historias de Instagram, Mauricio explicó: “La semana pasada publiqué un “challenge” o “juego” de verdad/falso aquí en mi Instagram, algo que cada quien entendió como quiso […] lo que ocasionó que prácticamente toda la prensa de mi país y las redes sociales explotaran con notas acerca de mi relación con el productor Juan Osorio. Sinceramente y con el corazón en la mano, nunca imaginé que asumieran que sí había andado con un productor a cambio de novela, cuando desde mi punto o mi humor (que si me sigues sabes que así soy, bromeo y soy sarcástico). Prueba del humor con que escribí el “verdad/valso”, es que nunca hice una novela con su producción. Y TAMPOCO LE FALTÉ EL RESPETO A NADIE”.

Inmediatamente, el actor puntualizó: “la respuesta que dio el señor Osorio y Mane en tono de broma (estoy suponiendo también yo su tono) ofendió a la comunidad LGBTIQ+ a la que pertenezco […] Por último, ser afeminado o “mariquita” no me hace menos hombre que tú Juan Osorio o tú Mane de la Parra”.

Por su parte, el productor de telenovelas aprovechó su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa San Ángel para enviar un mensaje al actor.

“¿Ustedes creen que yo?... si no lo hago con una mujer menos con un hombre, no, no, no, lamento mucho que él haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe, y menos conmigo carajo, yo tengo todo menos, como él dijo ‘ganas de salir del closet’”, destacó.