No son fake news: Eugenio Derbez responde al IMSS

Eugenio Derbez ha recibido ataque en redes sociales al compartir un video donde pedía ayuda para una clínica del IMSS, así lo ha expresado el propio actor la madrugada de este lunes.

El histrión subió un video donde contó que un amigo suyo, quien es doctor en la clínica 20 del IMSS de Tijuana, le habló para contarle la situación que están viviendo en esa unidad al no tener equipo y material para protegerse mientras atienden casos de coronavirus Covid-19.

Después de leer una carta que le compartieron, Derbez pidió que quien pudiera donar lo hiciera, pero en dicha publicación la cuenta del IMSS de Baja California escribió que eran fake news.

No... no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

⁦@desiree_durante⁩ ⁦@epigmenioibarra⁩

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Sobre (el) mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales".

Ante esta respuesta, así como los miles de comentarios que ha recibido, Derbez volvió a usar sus redes para recalcar que lo que dijo es cierto con un video donde asegura: "No, no son fake news".

"Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí de la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario pues ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad".

"Yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar o que los ayuden, se me hace muy vil", sentenció.

Eugenio lamentó que se dedicara más tiempo en tratar de ocultar las cosas que en salvar vidas y explicó que ya no hablará más del tema.