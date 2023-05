“No somos carne de sacrificio”, dijo Cristian de la Fuente sobre la prensa

Tijuana BC.- Tanto Jorge Salinas como Cristian de la Fuente son dos actores que han tenido sus asperezas con la prensa de espectáculos, hombres de temperamento, donde los chismes o señalamientos hacia sus vidas personales los han puesto en jaque.

“Solo con los de México (CDMX)”, aclaró Salinas sobre su relación con los medios, que le hicieron ver su suerte al exhibirse, en enero de este año, una supuesta infidelidad hacia su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez.

Foto: Sergio Ortiz

“Yo tengo mucho respeto, admiración y agradecimiento con el periodista, con la gente que se dedica a transmitir una nota, no que me transmita su opinión, porque la opinión, con todo respeto, al público no le importa”, subrayó Salinas.

Mejor no vender chismes

El galán de telenovelas, dijo que es mejor reservarse la opinión y no vender un chisme para sacar una hebra, no es el camino indicado.

“Con la prensa de espectáculos que hay muy poca, casi nada, y con la prensa sana, no tengo nada, con la prensa de chismes, entiendo por qué lo hacen, porque de lo contrario no comen, pero no comparto”, puntualizó.

Foto: Sergio Ortiz

En tanto De la Fuente, quien también se vio involucrado en un tema de supuesta infidelidad en septiembre del año pasado, donde hasta se exhibió un video, se unió a la moción de su colega.

Ahí todos pensamos igual, es un tema recurrente entre todos los actores, no es algo solamente de Jorge o mío, todos hablamos que aquí estamos en cierta forma para trabajar juntos, nosotros tenemos algo que hacer, ustedes lo comunican… Después quieren saber de nuestras vidas, lo compartimos y se crea una comunión linda, es un trabajo donde todos nos ayudamos… Pero cuando está ese chisme, la maldad, comentar y además, mucho de esa prensa comentan desde un lugar en donde yo creo que están al lado de Dios y son perfectos, y nosotros imperfectos, no es válido”

Recalcó el chileno.

El actor de 49 años consideró que bonito sería que los acepten como son, con virtudes y defectos, apoyarlos tal cual, y no ser carne de sacrificio.

Foto: Sergio Ortiz

Ambos se encuentran en Tijuana como parte de la presentación de esta noche en “Los amantes perfectos”, obra de teatro que llega a El Foro junto con Victoria Ruffo y Pablo Montero.