¡No sólo fue Nath! Estas mujeres acusaron a Rix de agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, acaba de ser detenido por tentativa de violación contra Nath Campos.

Hace poco más de un mes que la joven YouTuber publicó un video en el que contaba que el influencer abusó de ella una noche que se encontraba inconsciente por beber alcohol.

Aunque Rix se disculpó con Nath y afirmó que nunca hubo abuso, aparecieron otras famosas que lo señalaron por otros delitos sexuales.

La Bebeshita, cuyo nombre real es Daniela Alexis, relató que hace siete años el influencer la invitó a salir. Sin embargo, no sólo escuchó que hablaba mal de ella a sus espaldas, sino que solía pedirle fotos íntimas a sus citas.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, contó la presentadora de “Enamorándonos”.

La influencer Miranda Ibáñez también alzó la voz contra Rix, y aseguró que Nath no fue a la única a la que agredió aprovechándose de su estado de ebriedad.

“Yo estaba conviviendo con esta persona, con Rix. Estaba en un punto en el que todos querían seguir la fiesta, yo dije que no. Rix dijo ‘yo la puedo llevar a su casa’, pensamos que era una persona de confianza”, relató Miranda.

“Me llevó a su departamento, me puse en su cama, la cama estaba con mucha agua. Literalmente no entendía nada y esta persona se quitó la ropa y me empezó a decir que lo tocara”.

La artista Nemix acusó a Rix de agredirla sexualmente luego de que ambos coincidieron en un evento en el que ella bebió mucho alcohol y, al igual que a Nath, le ofreció llevarla a su casa.

“Nos bajamos del coche, recuerdo que era en la colonia Del Valle. No sé ni siquiera realmente cómo pude subir las escaleras, o cómo siquiera pude subir a su departamento. Creo que él me ayudó a subir a su departamento. Me puso en su cama, eso es hasta todo lo que yo recuerdo”, relató.

La novia de Werevertumorro, Fernanda, también contó su experiencia, y aunque afortunadamente no logró hacerle nada, sí intentó propasarse con ella.

“Estaba a punto de pasar, me dio un beso de despedida”, compartió en el video “Werevertumorro cuenta cómo Rix intentó besar a su novia”.

El youtuber dijo que molestó bastante y quiso golpearlo, aunque aparentemente parecía un beso de despedida. Sin embargo, Fernanda dijo que Rix estaba muy ebrio y además el beso iba a dárselo en la boca.