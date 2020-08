No sólo fue Black Panther: Detalles de la vida de Chadwick Boseman

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor estadounidense Chadwick Boseman, protagonista de la exitosa película de superhéroes "Black Panther" (Pantera Negra) murió de cáncer este viernes.

A pesar de que su innegable talento quedó plasmado en la icónica película de Marvel, destacan otros trabajos que demostró en sus más de 15 años de carrera.

Boseman era una persona muy preparada, ya que estudió dirección cinematográfica en la Universidad de Howard y actuación en British American Drama Academy, incluso llegó a dar clases de esto último en el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra, en Estados Unidos.

Cuando era niño se dedicó a jugar basquetbol y beisbol, e incluso llegó a pertenecer a las pequeñas ligas de este último deporte, lo que posiblemente le ayudó a conseguir su papel en la película 42 (2013).

Como actor comenzó su carrera en la televisión, específicamente en las series All My Children y Third Watch en 2003.

Internet

A partir de ese momento no se detuvo y fue parte de producciones como La Ley y el Orden, CSI: Nueva York y Lincoln Heights, entre otras.

Su primera aparición en la pantalla grande en un largometraje fue en El expreso de Elmira (The Express, 2008) en el papel de Floyd Little, pero lograría catapultarse al estrellato por su participación en 42, donde le dio vida a Jackie Robinson, uno de los deportistas norteamericanos más importantes de los últimos tiempos.

Chadwick Boseman firmó un contrato con Marvel para filmar al menos cinco películas como Black Panther, siendo la película en solitario su segunda participación en el papel y en Avengers: Infinite War la tercera vez que se convierta en T’Challa.

El actor murió en su casa de Los Ángeles acompañado por su esposa y su familia. “El honor de su vida fue encarnar al rey T'Challa en Black Panther" destalló su familia.