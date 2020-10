“No significa que termine para siempre”: Kloé Kardashian hablando sobre el final de Keeping Up With the Kardashians

Khloé Kardashian consideró devastador el hecho de que el programa Keeping Up With the Kardashians llegue a su fin, pero aseguró que también está cansada y necesita un descanso.

Durante la emisión de este lunes del nuevo podcast “Emergency Contact”, que realiza a lado de su amiga Malika Haqq, la socialité habló sobre la noticia que el mes pasado dieron a conocer y que dejó devastados a los fanáticos del programa.

Es triste, pero hemos estado haciendo esto durante 15 años. Tenemos dos semanas libres al año. Es agotador”, expresó.

La mujer de 36 años de edad comentó que en estos momentos, cada uno de los miembros de su familia están “en lugares diferentes” de la vida y algunos necesitan “una siesta”.

"Es difícil porque no soy buena con el cambio”, agregó, “pero eso no significa que no necesite un descanso".

La temporada 19 del reality show comenzó en septiembre pasado y la serie concluirá con una vigésima y última temporada el próximo año, pero Khloé aclaró que no significa que el fin sea para siempre.

“Estás en este viaje con nosotros y solo para que termine cualquier capítulo, eso no significa que todo termine para siempre. Eso solo significa que hay espacio para que se abra otro capítulo”, apuntó.