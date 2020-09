"No sé si esto se vaya a solucionar": Arturo Peniche da un mensaje sobre su separación con Gaby Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Peniche abrió su corazón y dio un mensaje a todos sus fans luego de darse a conocer que se separó de su esposa Gaby Ortiz tras 38 años de matrimonio.

El actor y cantante reapareció en su programa de youtube “La bohemia de Arturo Peniche” en el que abrió su corazón y aclaró la situación luego de las declaraciones que ofreció hace unos días en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario, porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte, y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles”, dijo el famoso en un principio.

“Ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije”.

Explicó que esta separación en su matrimonio de 38 años se dio debido al paso del tiempo, y a los problemas que son propios de una relación que ha perdurado por tanto tiempo.

“Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada, y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio”, lamentó.

Dio a entender que desconoce qué sucederá con su matrimonio, pero destacó que por ahora esta distancia entre los dos les ayudará a determinar cuál será su futuro como pareja.

“Lo único que necesitamos es un poco de tiempo, distancia, discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos para nuestra vida futura”.

Arturo dejó en claro que aun ama a Gabriela, con quien ha compartido casi cuatro décadas de su vida y con quien procreó a sus hijos Brandon y Khiabet. Sin embargo, en palabras textuales del actor, no sabe si esta crisis matrimonial vaya a solucionarse.

“Amo a Gabriela y por eso me quito, no sé a dónde vaya a llegar esto, no sé a dónde vayamos a parar”, agregó.

“Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo”, sentenció.

MINUTO 20:50