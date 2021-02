"No sé quién es": Camilo jamás ha escuchado a Selena Quintanilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena Quintanilla es recordada como una de las más grandes cantantes hispanoamericanas de todos los tiempos, y su legado musical perdura y se mantiene a pesar de haber transcurrido 25 años desde su asesinato.

Por eso, cuando Camilo dijo que no sabía quién era Selena Quintanilla, los cibernautas no pudieron pasarlo por alto.

El cantante colombiano recibió una ola de críticas en redes sociales luego de admitir que jamás ha escuchado ninguna de las canciones de “La Reina del Tex-Mex” como “Bidi BidI Bom Bom”, “El chico del apartamento 512”, “Como la Flor”, o “Si una vez”.

Por medio de las redes sociales, se retomó un video de un test que contestó Camilo el pasado noviembre, en el que debía escuchar una canción y adivinar el nombre del intérprete.

El también esposo de Evaluna Montaner acertó con canciones de Daddy Yankee, Anuel, Bill Ray Cyrus y Carlos Rivera, pero al escuchar la canción “Techno Cumbia” de Selena, no pudo adivinar.

No, no sé quién es… No ni idea, nunca la escuché”, comentó Camilo.

Incluso bromeó con su propio error, tratando de salvarlo con un comentario romántico a su esposa.

“No sé de Selena, pero sé de Evaluna”, bromeó.

Pero ni eso logró evitar la ola de críticas y comentarios a Camilo, quienes no dieron crédito que no supiera quién es Selena Quintanilla, una de las cantantes más influyentes de la historia.

“¿Cómo que no sabe quién es Selena? Alguien póngale la serie de Netflix”, “Camilo adivina a los reguetoneros, ¿pero no a Selena?”, “Creo que esto es un mal chiste. ¿Cómo no va a saber quién es Selena pero sí Evaluna?”, fueron algunos cuestionamientos de los internautas.

Hasta el momento, Camilo no ha vuelto a hacer comentarios al respecto.