"No se metan en mi relación" dice novia de Rix, tras la acusación de abuso sexual en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, la youtuber mexicana Nath Campos rompió el silencio, y a través de un video de 47 minutos, acusó al influencer Rix de haber abusado de ella sexualmente hace varios años.

Su denuncia agitó las redes sociales, y en pocas horas, destacados creadores de contenido de Youtube se pronunciaron sobre el caso, y mostraron su apoyo incondicional a Nath.

“Qué valiente eres. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo”, escribió Juanpa Zurita. “Qué bueno que levantaste la voz, Nath Campos, y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido todo este tipo de situaciones. Te admiro mucho y lo sabes. Eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas, y por eso es que yo y todos te vemos y te reconocemos”, apuntó Mario Bautista.

En medio de la polémica, Anna Shpak, actual pareja de Rix, también quiso dar su opinión sobre el asunto, y responder a todos los mensajes que recibió en las últimas horas.

En una primera publicación, compartida a través de sus historias de Instagram, la modelo ucraniana pidió a sus seguidores no inmiscuirse en su vida privada.

"Mucha gente al parecer está metiéndome a mí en todo esto. Les pido que no se metan en mi vida ni en mi relación... La gente quiere atención y es triste que aprovechen la situación para hacerme daño a mí y a mi familia", publicó la novia de Rix.

Anna Shpark ha pedido no meterse en su relación con el influencer Rix, tras denuncia por violación.

Poco después, subió un texto en el que defendió a su novio y le aseguró que estará con él “en las buenas y en las malas”.

“Estoy feliz contigo, y te agradezco todo lo que haces por mí, por nuestra relación y por nuestra familia. Ya sé quién eres y para mí lo más importante es que estamos felices, y toda mala vibra se regresa con boomerang. ¡Viva el amor! ¡Viva la paz! Lo más importante es salud y familia. Te amo, te voy a extrañar y nos vemos pronto @soyrix”, expresó la influencer, que viajó este fin de semana a Ucrania para visitar a su familia.

En su cuenta de Instagram, Rix replicó el post de su novia, y contestó al mensaje: “Gracias por todo mi amor. Vamos aprendiendo y mejorando como pareja y familia. Te amo y te agradezco mucho por estar en mi vida. Bonito viaje”.

LA DENUNCIA DE NATH CAMPOS

Según denunció en su video Nath Campos, la agresión sexual ocurrió una noche en la que había salido con otros youtubers a un antro. Al regresar a casa, Rix la acompañó.

Anna Shpak confirmó su apoyo a su actual pareja Rix.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, narró la influencer.

También contó que durante el asalto sexual, no podía mover los brazos ni las piernas, y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba, o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.

Al despertar, lo primero que hizo fue reclamarle a Rix sobre lo que había sucedido la noche anterior, y lo corrió de su casa. Cuando le contó a sus amigos más cercanos lo que había ocurrido, ninguno la apoyó. Le dijeron que ella tenía la culpa por “ponerse tan borracha”, que era “algo que no les extrañaba” o que “no les parecía tan grave”.

En un video publicado este sábado, Rix aseguró que ninguno de los dos sabe en realidad lo que ocurrió esa noche.

“Fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión”, comenzó. “Fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué paso exactamente en la noche”.

“La primera vez que escuché que ella estaba diciendo que era un abuso me apaniqué, y yo en mi realidad fue un tema de que los dos dijimos ¡qué chingados” y nos arrepentimos. Yo nunca haría nada en contra de la voluntad de nadie”, agregó.