¡No se le olvidó! Julián Gil felicita a su hijo Matías por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Julián Gil envió una felicitación a su hijo Matías por su cumpleaños número cuatro, acompañada de una tierna foto donde aparecen juntos.

Feliz cumple Mati. Muchas bendiciones hijo. 4 añitos, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde aparece el bebé en sus brazos.

Su hermana Patricia Ramosco, fue la primera en reaccionar en la publicación, deseándole al menor que sea alejado de todo mal, incluida su propia mamá, Marjorie de Sousa.

Julián Gil hace unos días dio positivo a Covid-19, lo que lo llevó a aislarse en su domicilio con tratamiento y supervisión médica. Hoy día se recupera satisfactoriamente.

El actor de la nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? no se olvidó que el día 27 de enero nació el hijo que procreó con Marjorie de Sousa y a quien dieron por nombre Matías Gregorio Gil De Sousa.

Por su parte, Marjorie de Sousa también felicitó a su hijo Matías por sus cuatro años de edad a través de sus redes sociales.

“¿En que momento se fue el tiempo tan rápido? Pero bueno dicen que los amores bonitos se viven intensamente y se nos va el tiempo volando. Tu eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que que eres mi felicidad”, externó.

La actriz y modelo, agregó: “Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis forma de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que este me siente y me cuida”.