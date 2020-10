"No salgo con casados": Cecilia Galliano niega romance con Leonardo de Lozzane

CIUDAD DE MÉXICO.- Cecilia Galliano respondió a rumores de su posible romance con Leonardo de Lozanne, esposo de Sandra Echeverría, luego de que en redes sociales se dijera esta información e incluso artistas como Laura Zapata compartieran la noticia en sus cuentas.

Ante su encuentro con la prensa, la artista argentina negó tajantemente esta información explicando: “No, no, están totalmente perdidas, o sea no hay manera, ni lo conozco”.

Inmediatamente, Galliano dio detalles del hombre con el que realmente fue vista. “Miren cómo pasé el cumpleaños con Lozanno… es igualito, o sea dime si no, yo creo que lo debieron haber confundido porque aparte está alto, flaco… de hecho salió del teatro y nos reíamos porque le pedían fotos como si fuera Leonardo”.

Sin embargo, Ceci no perdió la oportunidad de enviarle un duro mensaje a su colega Laura Zapata. “Laura... o sea, no sé si ya te estas quedando ciega, pero antes de tirar una información así, donde es un hombre casado y al igual respeto a su familia, conozco a su mujer, tienes que checar… no seas chismosa Laura… yo no sabía que Laura trabaja en algún programa del espectáculo…. ¿y ahora dice chismes?”.

Posteriormente, en sus redes sociales, la actriz pidió a la gente que antes de insultar a las personas se compruebe lo que se está diciendo de ellos.

“Aparte de lastimar a una familia por el chisme… estoy recibiendo insultos de gratis, de que si robo maridos, de que si soy esto, de que si soy el otro, a ver personas, chequen por favor la información antes de insultar, es muy fácil esconderse a través de una red social para decir tantas barbaridades como las que están diciendo”, manifestó.

Finalmente, la ex de Sebastián Rulli subrayó: “Yo soy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados, y como se lo dije a la prensa, a las pruebas me remito”.