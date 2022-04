“No saben ni con quien se meten” Mona y Geros amenazan a seguidora

Tijuana, Baja California.- La pareja de Marisol y Gerónimo, mejores conocidos en el mundo del internet como Mona y Geros, tuvieron un brinco a la fama por sus 'en vivos' en Facebook para su cuenta llamada "New fashion beauty MONA". En esta plataforma comparten sobre maquillaje, su vida sexual y han impactado en sus seguidores por su manera tan peculiar de expresarse desde la humildad.

Los guanajuatenses han compartido escenario con el cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores en numerosas presentaciones. Algunos rumores apuntan que esta pareja podría incluso ser sus padrinos de boda.

Sin embargo, no todo pinta de maravilla en los influencers. Pues en los últimos días sus fanáticos se encuentran divididos, luego de viralizarse un video donde supuestamente Geros agrede a su perrita. En el video compartido por Pablo Chagra y Maurg1 se muestra a Mona diciendole a su pareja que la mascota destruyó alguna de sus pertenencias, este sale de cámara y se escucha unos chillidos. Por lo tanto, Chagra pidió a sus seguidores denunciar si se tratará de un maltrato.

Pablo Chagra VS Mona y Geros

Marisol mandó contundente mensaje al seguidora por haber 'malinterpretado' los hechos relacionados con el animal. En el video respuesta asegura "No saben a lo que se meten, no saben ni con quien se meten, mejor callense el hocico porque a veces las ching*das pueden ser ustedes por estar hablando a lo p*ndejo".

Asimismo, su prometido aprovechó para decirle al tik toker: "Pablo Chagra que se vaya a la v*rga como no valen v*rga quieren subir cosas, ah pero nomas ahí y ya te mam*ste".

