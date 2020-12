“No quiero ni acordarme de ellas”: Manuel “El Flaco” Ibañez al mencionar a las actrices impuntuales

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel “El Flaco” Ibañez aseguró que tiene pocos años trabajando como actor en las telenovelas, pero ya sabe quiénes son las actrices irresponsables e impuntuales, que no respetan el trabajo de sus compañeros.

En una entrevista que el actor de 73 años de edad, le otorgó a Mara Patricia Castañeda, mencionó que sí hay actrices que llegan hasta dos horas tarde a los llamados, pero también hay otras que merecen todo su reconocimiento, como Zuria Vega y Maite Perroni.

Por lo regular, cuando les hacen los llamados de telenovelas les dan un poco antes porque saben que se van a colgar. ‘Al Flaco dale el llamado a las 09:00 porque a las 09:00 está entrando el güey’. Zuria Vega es… uff… pero puntualaza. Cuando yo trabajé con ella, la primera vez, me dijeron: ‘No, es colgada’, y yo dije: ‘Uta, ma…’. Pero no, puntual. Maite Perroni, también. Y otras que no digo el nombre pero no quiero acordarme ni de ellas”, dijo.