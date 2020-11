''No quería vivir'', Cuenta J Balvin sobre su lucha contra la depresión y ansiedad

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente, J Balvin mantuvo una plática con Becky G donde se sinceró y habló sobre su lucha contra la depresión.

Durante una conversación en el podcast de Amazon Music ‘En La Sala’, de la cantante de ‘Mayores’, el reggaetonero de 35 años admitió que hubo un momento en su vida en el que "ya no quería vivir".

“Solo estaba llorando sin razón. No quería despertar. No quería comer, ni siquiera quería vivir", contó J Balvin, revelando que ha estado sufriendo de ansiedad y depresión desde que era un niño. “Pierdes la esperanza y te sientes extraño en cada lugar al que vas. Te sientes como si estuvieras fuera de tu cuerpo”, explicó.

El famoso relató que hubo un tiempo en su vida en el que estaba esperando morir.

“Recuerdo que estuve en la cama como cinco días y estaba esperando morir. "No tengo las pelotas para suicidarme, pero esperaré", recordó el cantante. “Por supuesto, toda mi familia estaba devastada porque en ese momento no era tan conocido como lo soy ahora ... En ese momento, dejé mi carrera y me encanta la música".

Finalmente, J Balvin fue a ver a un médico para obtener ayuda y comenzó un tratamiento para la depresión.

"Desde entonces, me han medicado y no me siento mal por eso", compartió.

Ahora, Balvin expresó que está comprometido a desestigmatizar el tratamiento tanto en su música como en las redes sociales.

“Lo que les digo a los niños es que no crean todo lo que ven en Instagram. Quiero ser un hombre de verdad y mostrar [mi verdadero yo] ”, dijo J Balvin. "Hay mucha gente sufriendo como yo ... pero cuando estás pasando por un momento difícil y tienes ansiedad y depresión, no mires Instagram".