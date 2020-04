"No quería salir del cuarto, tenía vergüenza que me viera mi mamá", Juan de Dios Pantoja

MAZATLÁN, Sinaloa. – Luego de que se filtraran videos íntimos de Juan de Dios Pantoja, el youtuber expresó que fue mi difícil para él enfrentar a su familia.

Pantoja publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram, donde respondía a sus seguidores que no era nada fácil que de la noche a la mañana supieran de su vida sexual millones de personas.



Me arrepiento mucho de verdad, es extraño, me siento incomodo, pero lo único que me queda es aceptarlo, ya pasó, es un video que va estar públicamente el resto de mi vida”, comentó el influencer.



Argumentó que nunca se imaginó que esos videos podían salir a la luz después de tantos años.



“Sinceramente no pensé que esto iba podía pasar, nunca me lo imaginé, esos videos yo pensé que no existían ya, pero alguien los guardó y también alguien con mucho coraje decidió filtrarlos, créanme que yo no lo haría”, aseguró.



Expresó que tras darse a conocer los videos él estaba con la familia de Kimberly Loaiza y su familia.



Comentó que el video llegó a manos de su hermano y lo único que le pudo aconsejar fue “que te sirva de lección, lo único que te puedo decir es que me equivoqué, ten cuidado con lo que haces con tu vida íntima”.

El youtuber explicó que la parte más difícil que tuvo que enfrentar fue a su familia.



“Cuando pasó eso, al día siguiente no quería salir del cuarto, tenía vergüenza que me viera mi mamá a la cara, que me vieran mis hermanos, que me vieran mis suegros, mis cuñados, quería permanecer en el cuarto hasta que esta cuarentena terminara”, dijo.



Finalmente comentó que luego de platicar la situación con su familia lo están apoyando.

Juan de Dios también inspiró a sus seguidores a que no se dejarán grabar por sus parejas.



“Espero que les sirva de lección a ustedes. No vale la pena andar grabando la intimidad de uno”.