"No puedo perdonarla": Martha Figueroa sobre Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Figueroa, la conocida conductora de espectáculos de Con Permiso en Unicable y Hoy de Televisa, recordó momentos no muy agradables al inicio de su carrera, sobre todo de su relación con Pati Chapoy, donde colaboró en los primeros programas de Ventaneando.

Aunque la presentadora no había querido tocar el tema, reveló que la titular del programa de espectáculos de TV Azteca se encargó de intentar afectarla en su carrera profesional.

En entrevista con el Youtuber, Alejandro Zúñiga, Martha reveló que Pati Chapoy se encargó de cerrarle las puertas en el plano laboral, pues estaba vetada de todos lados.

“Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando poca ma… en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar“, confesó.

Esto luego de que Figueroa dejara de laborar en Ventaneando, en donde inició su carrera como presentadora. De acuerdo con su testimonio, explicó que este veto la afectó a tal punto que su carrera tomó otro rumbo.

Así mismo, reveló que tras este suceso jamás la podrá perdonar:

“No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. No es que yo esté loca y guarde rencores. Me da igual, pero sí la odié muchos años por cómo se portó conmigo, cómo me hizo sentir y me trataron por su culpa”.

También por cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa. Eso sí odio de ella y nunca se lo podré perdonar. Aunque la salude no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono“, indicó Figueroa.

Según el testimonio todo se dio mediante un engaño de Pati Chapoy. La presentadora de TV Azteca le prometió un programa para ella sola.

“El caso es que ahí empezó fea la cosa, ya nadie me hablaba, y yo llegué así de qué onda, qué pasó aquí, pues nadie me pelaba y Pati un día me llamó y me dijo: ‘Cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en Ventaneando”, recordó Martha Figueroa.

Sin embargo, todo se trató de una mentira:

“Una negociación inventada y teatral, y el último día que salí de la oficina de Pati fue ‘ay que te vaya padrísimo’… Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y ya me la volvieron a aplicar”, contó Figueroa.