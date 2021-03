“No puede ser verdad”: David Bisbal devastado por la muerte de Álex Casademunt

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras enterarse de la muerte del famoso cantante español Álex Casademunt, su ex compañero y amigo, David Bisbal, se mostró devastado en sus redes sociales y emitió un emotivo mensaje dirigido hacia él.

Fue en la noche del 2 de marzo que Álex Casademunt, de 39 años de edad, perdió la vida tras participar en un accidente automovilístico ocurrido en Barcelona, España.

David Bisbal, quien fue compañero de Álex en el reality show que los lanzó a la fama, “Operación Triunfo”, lamentó la trágica noticia sobre la muerte de su amigo, a quien apreciaba mucho y lo recordó con mucho cariño.

Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió el intérprete.