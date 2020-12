"No nos decíamos ni buenos días": Rebecca de Alba revela la traición de César Costa en Un Nuevo Día

CIUDAD DE MÉXICO.-Rebecca de Alba dio a conocer en entrevista con Yordi Rosado que vivió una muy mala experiencia con César Costa en el programa Un Nuevo Día, al grado que no se hablaban mas que a cuadro.

"Tres años nos llevábamos perfecto, después sucedió "algo" en donde yo dije con permiso, y no nos decíamos ni buenos días", comentó.

Agregó:

"Entonces estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida y de todo y era genuino, pero ya entre él y yo eso no se compartía. Entonces eso te da mucho estrés y es un desgaste, y ha de cuenta que ya llegó el día en que pude irme porque murió nuestro jefe".

Rebecca afirma que duró mucho tiempo en ese trabajo aguantando, pero que ya no estaba a gusto, porque la actitud de su compañero no era la ideal.

"Si estás en un trabajo donde tienes faltas de respeto constante, o te engañan con tu sueldo o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas, y no va contigo, en serio, ve todas las alternativas que puedes tener".

"Yo ahí me la jugué porque dejé de ganar sueldo, raiting... este... el público, la pantalla. Cuando a mí me pasa algo que ya no tiene remedio ya ni hablo, tomo decisiones", dijo.

Por último reveló que en ese momento ya no había nada que decir y simplemente se fue.

"A nivel profesional fue la mejor decisión que puede haber tomado.Crecí, trabajé en otros países, descubrí varias Rebeccas, viví en la vulnerabilidad, me fui a España a tocar puertas. Eso me ayudó".