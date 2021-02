“No necesitamos a nadie para vivir nuestras mejores vidas”: Kelly Clarkson planea su cita perfecta con ella misma para San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas de celebrarse el Día de San Valentín, Kelly Clarkson dejó en claro a su público que no es necesario tener a ningún hombre o mujer a tu lado para poder tener una vida plena, por lo que está bien pasarla sin la compañía de una pareja este próximo 14 de febrero.

Fue en su programa “The Kelly Clarkson Show” que la gran triunfadora de American Idol trató de enviar un mensaje positivo a aquellas mujeres que están solteras y celebrarán sin pareja el “Día de los Enamorados”.

En el episodio del pasado viernes, la cantante y presentadora tuvo como invitados especiales al comediante Kym Whitley, quien estuvo presente en el estudio, mientras que la estrella de “Roseanne”, Sarah Chalke, se comunicó por videollamada.



En la plática salió el tema de cómo serpia la cita perfecta con uno mismo y cada quien dio su punto de vista, comenzando con la intérprete de “Miss Independent”.

Para salir conmigo misma, soy madre de pequeños, así que me encanta, literalmente, tomar una copa de vino y encender la chimenea en mi habitación... y leo un libro o veo algo de Netflix. O simplemente salgo con mis chicas. Me encanta eso. No necesitamos a alguien a nuestro lado para vivir nuestras mejores vidas”, dijo.