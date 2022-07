''No me voy a poner a mercadear'' Cynthia Klitbo no quiere hablar de Niurka

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo manifestó su displacer al escuchar el nombre de Niurka Marcos, después de que arremetiera contra ella para defender a Juan Vidal, quien sería ex pareja de Klitbo.

En su estadía por la alfombra roja de las Telenovelas Mexicanas Premios Host 2022 junto a Rey Grupero, Cynthia fue interrogada respecto a las recientes declaraciones que hizo Niurka en donde le llamó ''ardida'' por exponer a Juan.

No puedo hablar de la señora, porque como ella dice, somos solamente compañeras, y yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen, y no me interesa la imagen que la señora maneja”

Dijo Cynthia ante las interrogantes de la prensa.

Cuestionan controversia

Aunque ante el insistente cuestionamiento sobre la controversia seguía, la actriz agregó: “Con toda pena, pero yo tengo muchas cosas ahorita qué hacer, estoy saturada de trabajo, ni siquiera los veo, gracias a Dios estoy saturada de trabajo”.

Y para poner fin al tema, Cynthia Klitbo demostró su molestia con la vedette y sin tapujos manifestó: “No me voy a poner a mercadear porque ese no es mi estilo”.