"No me pienso quedar callada", reitera Fátima Molina, tras ataques por su aspecto

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que respondió a la ola de ataques por su aspecto, Fátima Molina se presentó en una entrevista con Paola Rojas en su noticiario, donde hablaron de la discriminación.

Y es que la periodista resaltó que tras dar la cara en Facebook, Fátima logró cambiar el discurso de odio en su contra y abrir la conversación al respecto.

“Espero que la gente haya entendido el trasfondo del mensaje”, dijo la protagonista de ‘Te acuerdas de mí’.

Compartió: “En el momento contesté a una publicación que vinculó mis redes, entonces esto generó una serie de comentarios de apoyo pero muchísimos de mucho odio, y lo que me detonó fue la contestación que hice”.

Discriminación contra la actriz Fátima Molina (@LAFATIMAMOLINA). Platicamos con ella para conocer cómo hizo frente a esa situación.#AlAireConPaola con @PaolaRojas pic.twitter.com/Ss9dF4zhaP — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 26, 2021

Fátima fue clara: “Tú puedes criticar lo que quieras, pero el aspecto físico, el color de piel, unos somos más morenos que otros, no te va a hacer más ni menos que una persona y tampoco puedes culpar a una persona por cómo nació. Me pareció muy grave”.

“La verdad frenó en un gran porcentaje los mensajes de odio, discriminando y culpándome. Los mensajes de apoyo y de identificación crecieron muchísimo.

Eso sí, después de los ataques, la gente se dio cuenta: “Hay mensajes que valoro de gente que me dice que me criticó, pero tras informarse se arrepintieron, y para mí ahí también está el valor.

“Estamos educados bajo un sistema de creencias erróneos, tanto con el aspecto físico, como con el machismo. Pero el verdadero valor es dónde me informo, dónde me doy cuenta y dónde me escucho y me doy cuenta que estoy mal”, reflexionó Fátima Molina.

La actriz fue frontal, e insistió: “Yo me siento orgullosa de ser mexicana. Si me tocó ahora a mí, no me pienso quedar callada ante este tema que me parece gravísimo, hay gente que entiende el trasfondo de este mensaje, creo que es la mayoría”.