No me la pasé tan bien en Televisa: Fernando del Solar

TV Azteca se disculpa con Fernando del Solar y ahora lo reciben nuevamente con los brazos abiertos, prometiéndole en esta ocasión su apoyo en esta nueva etapa que inició como conductor de "Todo un show".



"Puedes blanquear la situación, como a mí me dieron la posibilidad de hacerlo. Se agradece porque me escucharon los jefes. Me dijeron: 'Fer te entendemos, tienes toda la razón, no era como deberíamos de habernos comportado. En nombre de la empresa te prometo que te vamos a apoyar en esta nueva etapa, ¡Regresa!'", dijo Fernando del Solar en entrevista con EL UNIVERSAL.

El conductor de televisión recordó que en aquella ocasión se tuvo que separar de la televisora porque estaba pasando por un periodo muy difícil en su vida y no recibió el apoyo de la empresa a la cual se había entregado por 19 años.

"Mi salida (de TV Azteca) fue porque saliendo de una enfermedad que fue mi segunda recaída, se iba a terminar mi exclusividad y les pido por favor que me ayuden, en ese momento me estaba empezando a divorciar… Sí tuve un problema con los ejecutivos porque yo sentí que en el momento que más los necesitaba, que me estaba yendo muy mal, por un tema de salud, de separación, de muchas cosas, sentí que no tenía el apoyo que yo hubiese esperado de una empresa que llevaba muchos años", indicó del Solar.

El conductor agregó que siempre extrañó la que fuera su casa por muchos años y aunque en ese momento sentía tristeza por cómo terminaron las cosas, "siempre deseaba que algún día pudiera regresar".

"Bueno yo estaba deseoso de regresar, no tenían que hacer mucho, yo vivo muy cerquita de Azteca y cada vez que pasaba, después de 19 años de trabajar todos los días, cada vez que pasaba, decía: 'Un día voy a regresar', pero estaba un poco enojado, triste, frustrado y bueno, por suerte pude cerrar ese ciclo con los jefes hace unos días y empezar uno nuevo. Lo mejor es aprender a perdonar".

De acuerdo a Fernando fue Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca, y Sandra Smester, VP Ejecutiva de Azteca uno en TV Azteca, quienes hablaron con él.

"Muy amablemente Alberto Ciurana y Sandra Smester me preguntaron qué es lo que me había pasado y yo les platiqué. Me dijeron que había una nueva administración y les dije que gracias por escucharme y abrirme las puertas, y me dicen: 'Fer queremos que regreses', el lunes para 'Todo un show'. Estábamos hablando un miércoles y empezábamos un lunes. Para mí no es que estuviera en mi casa esperando a que TV Azteca me fuera a marcar. Tengo mi vida, pasaron cinco años que estuve fuera de la empresa y les dije que me encantaba la idea, que tenía muchos compromisos pero que sí, el lunes arrancamos y ya yo veía que hacer con todo".

Y todo esto fue gracias a su amigo Sergio Sepúlveda que lo animó a regresar a Azteca: "esto surgió a una velocidad increíble. Me habló un amigo, Sergio Sepúlveda, hace unos días y me dijo: 'Fer me gustaría que vengas a Venga la Alegría, a platicar a hacerte una entrevista' y le digo: 'las cosas no terminaron muy bien en TV Azteca, tú lo sabes' y él me dijo: 'no te preocupes porque han cambiado los jefes y si tú quieres puedes hablar con la nueva administración' y por supuesto que quise hablar con ellos".

Durante la entrevista, también nos platicó sobre su experiencia en Televisa y aseguró que no se la pasó tan bien como él hubiera querido, por eso está muy emocionado de regresar a casa.

"Bueno cuando de alguna manera termina tu relación con tal novia, pues buscas otra porque uno tiene ganas de seguir echando pasión, porque es lo que te gusta. Se dio la posibilidad de empezar en Televisa y bueno la tomé, la aproveché como otra novia. Estoy agradecido porque también aprendí, pero no me la pasé tan bien allá, por eso es que este regreso para mí es sensacional".

Fernando del Solar reitera que está viviendo una nueva etapa, en donde todo ha mejorado muy positivamente. La vida le puso pruebas muy difíciles de superar, pero aprendió a perdonar y a cerrar ciclos.

"Es increíble porque creo que la vida te da la posibilidad de aprender y de crecer, cuando tú tienes una separación, una ruptura amorosa, puede ser con una empresa, con una pareja emocional, puede ser cualquier ruptura, de repente uno queda herido, lastimado, pero lo importante es cuando uno cierra ese ciclo y aprendes a perdonar, a sanar".